Енергийният министър с ключов коментар за цената на тока

Много важен коментар с оглед на бъдещите цени на енергийните носители направи Жечо Станков.

Енергетиката е най-близо до хората, защото ако тя не работи стабилно, няма какво да плащаме и в нашите домакинства. Затова за мен е важно именно тук да подчертая, че запазването на регулирания пазар за битовите потребители гарантира устойчиво ниски сметки, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков при откриването на националната информационна кампания за въвеждане на еврото в Международния конгресен център в Бургас.

Той посочи, че държавата е демонстрирала стабилен подход за въвеждането на единната валута, като гарантира спокойствие на гражданите за техните доходи и спестявания.



Станков даде пример, че през юли средната сметка за ток в страната е била около 60 лева (30,68 евро), но тя би била с 46 на сто по-висока, ако не беше постигнато споразумението за регулирания пазар. По думите му България заедно с Унгария е сред лидерите в ЕС по най-ниска цена на електроенергия за домакинствата.

Това не са празни думи - това е реална защита за всяко българско семейство", подчерта министърът и отбеляза, че присъединяването към еврозоната вече има пряко отражение върху енергийния сектор. След положителния конвергентен доклад излязохме на международните пазари и постигнахме 20 процента по-ниска цена на заемния капитал. Колкото по-ниски са разходите за финансиране на енергетиката, толкова по-ниски са и сметките за потребителите, обясни още енергийният министър.



Той припомни, че правителството е заложило като ключов приоритет изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ "Козлодуй", предава БТА.

"Разговорите с партньорите от "Уестингхаус“ и "Хюндай", както и с международни банки, показват ясно, че само с членството ни в еврозоната таксите и лихвите по финансирането ще бъдат три пъти по-ниски", подчерта Жечо Станков. Министърът на енергетиката акцентира и върху мерките за бизнеса. По думите му съвместно с работодателските организации се разработва механизъм, базиран на новата европейска директива, който ще гарантира компенсации за половината от използваната енергия на предприятията.



"Целта е високите цени на енергоносителите да не се пренасят върху стоките и услугите, и българският бизнес да запази конкурентоспособността си на световните пазари", обясни министърът.

