ЕК с решителни думи за горивата у нас

Седем държави от Европейския съюз намаляват акцизите върху петролните продукти на фона на рекордните цени заради войната в Иран. В същото време, България продължава да държи първото място по най-евтини горива, по данни на Европейската комисия.

Към 30 март бензин А95 в България се продава средно за около 1,44 евро за литър, а дизелът – за около 1,62 евро за литър. За сравнение, средната цена в ЕС достига приблизително 1,80 евро за бензин и 2,01 евро за дизел. Това означава, че горивата у нас са средно с 20% под европейските нива. От доклада става ясно още, че пропан-бутанът (LPG) у нас струва около 0.67 евро за литър, което също е значително под средното европейско ниво от около 0.91 евро.

Към момента страната ни остава „буфер“ срещу ценовия шок в Европа. Въпреки това експерти предупреждават, че при продължително напрежение на глобалните пазари, ефектът неминуемо ще се усети и у нас, макар и със закъснение, предава Радио Варна.

В другия край на класацията са Нидерландия, Дания и Германия, където цените надхвърлят 2,10 евро за литър.

