CopyVibes: Копирайтинг под формата на семеен бизнес

Станислава и Константин Симидчийски са не просто съпрузи, но и бизнес партньори. Те са основатели на копирайтинг агенция CopyVibes, предлагаща професионални услуги в сферата на създаването на текстово съдържание и поддръжката на социални мрежи. Как се прави бизнес по време на криза и отразява ли се COVID-19 пандемията на бизнеса? По тези теми разговаряме днес с Константин и Станислава.

Копирайтингът е ниша, за която бихме могли да кажем, че се утвърди на пазара на услугите, но като че ли все още не е достатъчно ясно от какво точно могат да се възползват клиентите на една копирайтинг агенция. Какви услуги конкретно предлагате в CopyVibes?

Константин: Ядрото на нашата дейност се състои от създаване на текстово съдържание за различен тип бизнеси - копирайтинг и т.нар. кънтент, в зависимост от нуждите на клиента и целите, които той желае да постигне. В България все още не се прави особено голяма разлика между копи и кънтент райтинг, но и в двата случая помагаме на клиентите си да продават и представят възможно най-успешно услугата, която предоставят. Рекламирането на всякакъв тип услуга се състои от няколко основни компонента, един от които е именно текстът. Точно тук идва нашата роля - да се погрижим за думичките, които могат по възможно най-добър начин да се представят дейностите на нашия клиент.Иначе активно предлагаме услуги и по отношение на поддръжката на социални мрежи, защото те са незаобиколим фактор за успеха на всеки бизнес, независимо от мащабите му.

В кризисна ситуация като днешната безспорно бизнесът търпи загуби, но според вас доколко е важна ролята на копирайтинг услугите във време на пандемия?

Станислава: Изключително важна. Потребителите и без извънредно положение прекарват много време онлайн, а сега, когато повечето от нас са си вкъщи, съвсем. Повечето са в социалните мрежи, немалка част се отдават и на пазаруване в мрежата. Всички те се нуждаят от нова информация, която да задоволява различните им потребности. Дори и един бизнес да не функционира в момента, както са театрите например, той трябва да продължи да напомня за себе си. Предоставяйки добавена стойност, той може плавно да спечели доверието на ползвателите, да изгради аудитория и да превърне читателите в клиенти.

Кризата с коронавируса оказва ли въздействие и върху работата на агенцията, или не отчитате значителна промяна?

Константин: Това, което се случва в момента, неминуемо ще окаже въздействие върху целия бизнес климат, независимо в коя точка на света се намираш. Някои от клиентите ни смениха приоритетите си в движение, правейки определени корекции в дейността си. Всъщност това ще бъде ключово за всички бизнеси в следващите няколко години - да се адаптират към предстоящата криза и да положат нужните мерки, за да могат да оцелеят. Мнозина може би няма да успеят да го направят.

Станислава: Все още е рано да правим категорични изводи. Истината е, че повечето ни клиенти осъзнават предимствата на това да бъдат онлайн в момента и продължаваме работата си без значителни промени.

Кои бизнеси най-често използват професионални копирайтинг услуги?

Станислава: Не е пресилено да се каже, че имаме клиенти във всякакви ниши - от лекари, през счетоводители, строителни компании, козметични фирми, та чак до магазини за играчки за възрастни. Работим и като подизпълнители на SEO и рекламни агенции, програмисти и др. Всеки бизнес, който иска да бъде в интернет, има нужда от съдържание. И тук идва нашата роля.

Само големи брандове/бизнеси ли са склонни да плащат за изготвянето на професионални текстове, или все повече малки фирми, а и физически лица, плащат за копирайтинг? Какво показва опитът ви до момента?

Константин: Мисля, че повечето хора, правещи бизнес, осъзнават важността на добрия текст и са склонни да инвестират средства в това. Много често става дума и за еднократен тип услуга, например - текстово съдържание на уебсайт, тъй че си струва да инвестираш. Виждал съм фирмени сайтове, в които не е било инвестирано в качествен текст и резултатът не е никак добър. Също така, непростимо е във всеки втори или трети пост на бранда ти в социалните мрежи да има правописни грешки. Това не са просто профили в определени социални мрежи, а твоето лице пред клиентите ти. Не бива да има място за компромиси.

Станислава: Имаме както големи клиенти, така и по-малки. Но работим по т.нар. схема business 2 business, т.е. до момента поне не сме имали клиенти, които са физически лица.

Коя е сферата, в която най-често се налага да пишете?

Константин: Имали сме и имаме клиенти от различни типове бизнес, тъй като реално всеки присъства онлайн - независимо с какво се занимаваш, ти трябва да бъдеш онлайн. Писали сме за различни видове търговци, хора в сферата на услугите, медийни текстове, производители, SEO агенции, брандове в сферата на хазарта и други.

Какво прави един текст добър - като хора, които се занимават достатъчно дълго време с писане, със сигурност сте определили критериите, по които оценявате един текст. С оглед на копирайтинга, разбира се, кои са трите качества, които правят един текст достатъчно добър, за да бъде изпратен на клиента?

Константин: При всеки един клиент има определени нюанси, които се взимат под внимание, в зависимост и от таргет групата, към която сме се насочили. Но като цяло мога да кажа, че от съществена важност са грамотността на текста, ангажирането на вниманието на читателя и изпълнението на базовите стандарти за SEO текст. Разбира се, в случая говорим за кънтент. Копи-то е съвсем друга работа, там играта коренно се променя, защото е нужно с малко думи да успееш да продадеш продукт.

Като агенция, предлагаща професионални копирайтинг услуги за бизнеса, сигурно работите със солиден екип от хора? Как подбирате авторите си, посочете ни характеристиките, които правят един автор добър?

Станислава: Да, работим с няколко автори, на които имаме огромно доверие. Повечето от тях са ни колеги журналисти и филолози, но имаме също юрист и философ. Подбираме екипа си внимателно и не правим компромиси с качеството. За нас е важно хората, избрали да се посветят професионално на писането, да го правят грамотно и увлекателно, да извършват задълбочени проучвания, да познават правилата за SEO и да държат на детайлите.

Какво се промени за вас от основаването на копирайтинг агенцията - изпълнихте ли плановете, които си поставихте от самото начало?

Константин: Мисля, че дори ги преизпълнихме. Аз съм напълно удовлетворен от развитието на агенцията. Стартирахме изцяло с работа от вкъщи, но с времето отворихме и собствен офис, което бе страхотна стъпка напред, поне за мен. Сега ни очакват тежки времена, като това важи за целия свят, но вярвам, че с усърдна работа ще превъзмогнем и тази криза. Пожелавам го на всички, които се опитват да правят бизнес.

Какви стъпки предприема CopyVibes за своето развитие - засилва ли се интересът към услугите ви, разпознаваема ли е на пазара вече вашата агенция?

Станислава: Стараем се просто да си вършим работата и се надяваме добрите отзиви от нея да са достатъчна реклама.

Възвръщаема инвестиция ли е тази в копирайтинг?

Станислава: Абсолютно. Винаги думите са били тези, които продават, затова силата им в никакъв случай не бива да бъде подценявана и пренебрегвана.

Занимавайки се със собствен бизнес, имате ли достатъчно свободно време, което да прекарвате със семейството си или други любими занимания?

Станислава: Ние сме семейство и всъщност работата и личният ни живот се припокриват сериозно. Честно казано, нямаме твърде много свободно време, но фактът, че професията ни позволява да работим от вкъщи (което пък сега е напълно задължително), ни помага да разпределяме времето си по-добре и да се опитваме “да огреем” на всички фронтове, поне доколкото е възможно.

Константин: Определено времето е по-малко, отколкото когато си с фиксирани работни часове, но усещането да нямаш шеф и да работиш за себе си е огромен плюс. Честно казано, вече не бих го заменил за нещо друго.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com