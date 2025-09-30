Асен Христов - България е европейски лидер при батериите

България е лидер в областта на батериите в Европа и в топ 3 на света. И благодарение на това ще можем да влияем върху енергетиката на целия регион.

Това заяви Асен Христов, председател на Надзорния съвет на "Еврохолд", на конференцията "Големите енергийни проекти на България - през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията".

Изведнъж на масата излязоха много енергийни проекти - за щастие, някои от тях вече се реализират, изтъкна експертът. И пожела двата проекти за нови ПАВЕЦ да бъдат реализирани скоро.

