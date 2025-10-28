Управляващите взеха решение за Киселова

Управляващите са се разбрали за ротация на председателското място на Народното събрание на коалиционния съвет по-рано днес. Утре те ще разпишат анекс на коалиционното си споразумение.

След това ще се направи и ротацията и мястото на Наталия Киселова от БСП най-вероятно ще заеме Рая Назарян от ГЕРБ. На брифинг в парламента след заседанието на Съвета за съвместно управление обаче никой не каза кога точно Киселова ще подаде оставка.

Наскоро лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска председателското място да се сменя на една година. Киселова прави една година на поста на 6 декември. В изказванията си депутатите бяха обрани и не отговориха нито кога Киселова ще се оттегли, нито дали това вече е обсъдено с нея.

През уикенда от БСП предложиха сделка - да сменят Киселова срещу въвеждането на прогресивен данък. "Всяко едно решение е предмет на обсъждане в ССУ. Към момента няма такова решение", посочи Костадин Ангелов от ГЕРБ. Той увери, че проектобюджетът за догодина ще бъде внесен в парламента в срок, т.е. до края на октомври.

На днешното заседание са участвали и от "ДПС - Ново начало", които официално застанаха зад управлението след договорка на Бойко Борисов и Делян Пеевски "ДПС, както каза нашият лидер г-н Пеевски, не участва в управлението, няма да участва при обсъждане на никакви кадрови въпроси, свързани с властта, ние участваме само в обсъждане на политики.

Тези политики са важни за хората и за нашата политическа линия. Затова участваме в този съвет, когато се обсъждат политики", обясни Йордан Цонев. ДПС няма да има право на глас, няма да иска да има заместник-председател на парламента или ръководни места в постоянните комисии.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com