Калин Стоянов: Служителите на Радев няма да ползват НСО за обмяна на пачки

Днес в пленарна зала на Народното събрание на второ четене бе приет внесеният от мен законопроект за изменение на Закона за Национална служба за охрана.

С това изменение преустановихме възможността НСО да осигурява транспорт за многобройната президентска администрация. С отпадането на съществуващата до днес разпоредба (чл. 14, ал. 1, т. 14) отнехме правото на широк кръг лица, обслужващи президента, да се превозват с автомобили на НСО, движещи се при специален режим, и да ползват специално обучени, военизирани шофьори от службата.

Това е ненужна привилегия за многобройната администрация на президента, която на практиката превръща НСО в обикновена транспортна служба. Подчертавам, че с това изменение не отнемаме охраната или автомобилите на НСО от президента, независимо кой е той. Отнемаме възможността огромната му администрация да бъде обслужвана от военизирани служители и автомобили на НСО.

Евентуални затруднения биха могли да възникнат при пренасяне на ценни подаръци, например гравирани часовници или значителни парични суми в лева до различни обменни бюра, за превалутирането им в евро. Убеден съм, че съветниците и секретарите около президента са с богато въображение и бързо ще пренаредят използваната схема.

