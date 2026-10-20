Европейската комисия започва проучване на полицейското насилие в България

Европейският комисар по демокрацията, правосъдието и върховенството на закона Майкъл Макграт ще възложи проверка на данните за полицейско насилие в България. Той заяви това по време на извънредно заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент в понеделник в Страсбург, на което се обсъдиха докладите за върховенството на закона в държавите членки за 2026 г. Майкъл Макграт беше попитан за полицейското насилие в България от евродепутата Елена Йончева, член на групата на ЕКР, избрана с листата на ДПС.

В Доклада за върховенството на закона за 2026 г. по отношение на България Европейската комисия посочва, че продължават мерките за укрепване на почтеността в полицията. Реалният критерий за техния успех обаче е дали предотвратяват насилието и гарантират, че, когато има нарушения, се провежда независимо разследване и се търси отговорност.

Сигналите за тежко полицейско насилие поставят под сериозно съмнение ефективността на тези мерки. Граждани съобщават за сериозно полицейско насилие, включително побои, електрошокови удари, незаконно задържане и сплашване. Има случаи, в които съдът вече е обявил някои задържания за незаконни, каза тя.

Тези твърдения повдигат въпроси не само за индивидуални нарушения на полицейски служители, но и за институционалната отговорност в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Елена Йончева попита Майкъл Макгарт как Комисията оценява тези сигнали. И ще разгледа ли Комисията дали българските власти гарантират независими разследвания и ефективно търсене на отговорност, както и дали констатациите от тези случаи следва да бъдат отразени в следващия доклад за върховенството на закона?

Относно полицейското насилие в България ще помоля колегите да споделят своите наблюдения и да дадат оценка, отговори еврокомисарят. Той отбеляза, че в доклада за България за 2026 г. има някои промени, които се оценяват положително, като начина, по който магистратите участват в процедурата по избор на главния прокурор, но все още няма напредък в решаването на други проблеми – командироването на магистрати, интегритета в съдебната власт, както и осъдителните присъди за корупция по високите етажи на властта.

В пленарната зала в Страсбург Елена Йончева допълнително настоя за спешна проверка на полицейското насилие. Тя каза, че в България са докладвани случаи на полицейско насилие, побоища и сплашване в различни градове на страната. Най-тревожна е ситуацията в област Кърджали, където фактите налагат спешна проверка за използване на институциите за политически натиск.

Ще провери ли Комисията дали твърденията за политическо мотивирано полицейско насилие сочат системни проблеми? Ще изиска ли Комисията от българските власти подробна информация за провежданите независими разследвания и потърсената отговорност, попита Елена Йончева. Въпросът за отговорността не може да приключва с непосредствените извършители. Той обхваща и ръководството на съответните полицейски структури, органите, натоварени с разследването, както и настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. В качеството си на министър той носи политическа отговорност за предприемането на незабавни мерки по тези сигнали, за пълното съдействие на независимите разследвания и за недопускането на натиск върху пострадалите, е позицията на Елена Йончева.

В последните седмици в България станаха известни случаи, в които има съмнения за злоупотреба с полицейски правомощия – използване на властта за политически цели, за сплашване и за натиск в частен интерес. Въпреки публичността, която тези случаи придобиха, включително и чрез свидетелски разкази за област Кърджали, все още няма заключения от евентуални проверки, нито предприети мерки от страна на МВР.