Брутален палеж на коли! ДПС-Търговище зове: МВР незабавно да действа

Два служебни автомобила на ДПС-Търговище бяха брутално подпалени снощи. Структурата на партията настоя за незабавни действия на МВР и Прокуратурата

Ето какво написаха в позиция от Областната организация на ДПС Търговище:

Снощи два служебни автомобила на ДПС в Търговище бяха брутално подпалени, докато са паркирани в непосредствена близост до партийния офис и жилищна сграда. По информацията ни автомобилите са били залети с леснозапалима течност в двигателната част, което е създало сериозен риск не само за имуществото, но и за живота и здравето на живущите в района.

В навечерието на демократични избори подобни прояви ни връщат към мрачни времена, които вярвахме, че са останали в миналото. Насилието, сплашването и опитите за противопоставяне нямат място в едно демократично общество!

Настояваме за незабавни, обективни и адекватни действия от страна на Министерството на вътрешните работи, Областната дирекция на МВР в Търговище, Прокуратурата на Република България, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и всички компетентни институции. Очакваме бързо и пълно разследване, установяване на извършителите и подвеждането им под отговорност.

Демокрацията не може да съществува там, където страхът и насилието се използват като средство за натиск. Никой няма право да застрашава човешкия живот и да посяга на правото на свободно политическо участие.

ДПС ще продължи да защитава правата и свободите на всички български граждани. Те са изконни човешки ценности, а свободата, достойнството и сигурността на всеки български гражданин трябва да бъдат гарантирани!