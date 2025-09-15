Влакове стрели тръгват под земята в София

Скоро идват осем на брой от новите супермодерни влакове на Шкода, които ще се движат по 1, 2 и 4-та линия на софийското метро.

Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по въпросните линии и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция „Панчо Владигеров", разположена между станциите „Сливница" и „Обеля".

Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч. Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътника и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди.

За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни.

След приключването на изпитанията в Чехия, съставът ще бъде транспортиран до България за тестове в реални условия по линии 1 и 4, като се очаква, от фирмата производител да бъдат готови и с втория влак в началото на месец октомври тази година.

