Ужас на пътя в София! Има ранени

Кола се е преобърнала на кръстовището между булевард "Ломско шосе" и Околовръстния път на София. Сигналът за инцидента е подаден в 18:43 часа, съобщиха за БНР от Центъра за спешна медицинска помощ.

Към мястото са изпратени две линейки. Пострадали са 38-годишна жена,

която е с травми на главата и едната ръка, и 11-годишно момиче. То е с комоцио и множество наранявания.

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов".

От АПИ съобщиха, че заради произшествието е спряно движението по отбивката за кръговото кръстовище на Софийския околовръстен път /II-18/ за Волуяк и Монтана.

