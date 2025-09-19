Сушата ликвидира до основи цяла река у нас!

Снимки като във фантастичен блокбастър у нас заради безводието.

Заради сушата изчезна цяла река в Родопите. Това става ясно от снимки, публикувани в Meteo Bulgaria.

"(бившата) р. Боровица при село Ненково в Източните Родопи... Снимките са на Емил Димитров", пишат на страницата.

Кадрите показват коритото на реката и красивия старинен мост, под който има само камъни. На места земята е напълно изсъхнала, а в други участъци от реката са останали само тесни вади, подобни на локви.

Реката се намира близо до язовир "Кърджали".

