Сушата ликвидира до основи цяла река у нас!

Снимки като във фантастичен блокбастър у нас заради безводието.
Заради сушата изчезна цяла река в Родопите. Това става ясно от снимки, публикувани в Meteo Bulgaria.
"(бившата) р. Боровица при село Ненково в Източните Родопи... Снимките са на Емил Димитров", пишат на страницата.
Кадрите показват коритото на реката и красивия старинен мост, под който има само камъни. На места земята е напълно изсъхнала, а в други участъци от реката са останали само тесни вади, подобни на локви.
Реката се намира близо до язовир "Кърджали".
