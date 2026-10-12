Рожден ден днес празнува Сашка Васева

Рожден ден днес празнува една от най-популярните и емблематични български попфолк изпълнителки Сашка Васева. Роденa като Александра Асенова Васева на 12 октомври 1966 г. в Дупница, тя завършва „Музикална педагогика“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Известна е още с псевдонима си „Дупнишката Мадона“.

Музикалната ѝ кариера започва през 1994 г. с участия на фестивала „Пирин фолк“. Именно там изгрява звездата ѝ, а през 1995 г. излиза емблематичният ѝ хит „Не мога да те забравя, Георги“, който я превръща в любимка на публиката и един от пионерите в жанра. През 90-те години тя издава редица успешни албуми и привлича вниманието не само с гласа си, но и с атрактивното си, ексцентрично и директно поведение.

Освен на музикалната сцена, Васева има изяви като телевизионна водеща и участник в популярни риалити формати като VIP Dance (2009 г.) и VIP Brother (2017 г.). В личен план от 1999 г. е омъжена за бизнесмена Христо Бакърджиев, с когото имат две деца – Христо-Никола и Христина-Елена.

През последните години изпълнителката премина през сериозни здравословни изпитания. В края на 2021 г. претърпя успешна тежка операция в Германия за отстраняване на мозъчен тумор, който бе засегнал зрението ѝ. Въпреки трудностите, тя запазва позитивния си дух и остава една от най-ярките фигури в българския шоубизнес.

Днес празнуват още:

Иво Янакиев, бронзов олимпийски медалист по гребане

Ида Даниел, режисьор и поетеса

Кина Андреева, главен редактор на издателство "Просвета"

Тоня Горанова, художничка

Деян Каменов-Дидо, певец, вокалист на D2

Ева Найденова, певица