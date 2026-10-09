Рожден ден днес празнува Мария Стефанова

Рожден ден днес празнува една от най-значимите и обичани български актриси, оставила ярка следа в театъра и киното Мария Стефанова. Родена е на 9 октомври 1939 г. в Сухиндол. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1961 г. в класа на проф. Филип Филипов.

Кариерата ѝ започва на сцените в Пловдив и Враца, а през 1966 г. става част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“, където създава десетки незабравими драматични роли. Снима се и в редица емблематични български филми. Нейният отличаващ се глас и силно сценично присъствие я правят любимка на поколения зрители.

След над 20-годишно прекъсване, тя прави впечатляващо завръщане на театралната сцена, което е посрещнато с възторг от критиката и публиката. За своя забележителен принос към българската култура е удостоена с множество престижни отличия, включително наградите „Аскеер“ за цялостен принос и „Икар“.

Днес празнуват още:

Маргарита Мачева, актьор и режисьор

Проф. Марин Марчевски, режисьор

Проф. д-р Пенко Господинов, актьор, зам.-ректор на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"