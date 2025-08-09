Рожден ден днес имат популярни музиканти

Рожден ден днес празнува депутатът от ДПС-Ново начало Айсел Мустафова. "Стандарт" й пожелава здраве, щастие и успехи.
Да почерпят още:
Боян Петков, музикант, един от основателите и басист на група "Остава"
Боби (Борислав) Иванчев, музикант, вокал и автор на музиката на поп дуета „Авеню“
Георги Василев-Гочето, футболен треньор
Камен Златков, бивш национал по ски алпийски дисциплини
Мира Баджева, журналист и издател
Михаил Таков, треньор по бокс
Надежда Нейнски, бивш външен министър
Иво Недялков, юрист и предприемач
