Рожден ден днес има Теменужка Петкова

18 яну 26 | 6:00
Агенция Стандарт

Рожден ден днес има министърът на финансите Теменужка Петкова. "Стандарт" й пожелава лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Валентин Михов, бизнесмен, бивш президент на БФС и ПФЛ

Недялко Йорданов, поет, драматург, музикант

Спас Гърневски, политик

Мирослав Севлиевски, бизнесмен, бивш министър на енергетиката

Лилия Маравиля, актриса

Ваня Николова, главна медицинска сестра на ДКЦ „Софиямед“

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
