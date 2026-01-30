Рожден ден днес има Румен Ралчев

Рожден ден днес празнува акад. о. р. генерал-майор Румен Ралчев, Велик Приор на Ордена на рицарите тамплиери в България, президент на „Балкан секюрити груп“. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.

Празнува още великата актриса Цветана Манева.

Да почерпят и:

Димитър Бербатов, футболист

Георги Георгиев, олимпийски бронзов медалист по джудо, двукратен световен и двукратен европейски шампион по самбо

Златин Тръпков, дипломат

