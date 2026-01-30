Рожден ден днес има Румен Ралчев

Рожден ден днес празнува акад. о. р. генерал-майор Румен Ралчев, Велик Приор на Ордена на рицарите тамплиери в България, президент на „Балкан секюрити груп“. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.
Празнува още великата актриса Цветана Манева.
Да почерпят и:
Димитър Бербатов, футболист
Георги Георгиев, олимпийски бронзов медалист по джудо, двукратен световен и двукратен европейски шампион по самбо
Златин Тръпков, дипломат
