Рожден ден днес има олимпийска вицешампионка

Рожден ден днес празнуват:

Боряна Калейн, бивша състезателка по художествена гимнастика и сребърна медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024, понастоящем помощник-треньор в националния отбор по художествена гимнастика

Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа"

Албена Владимирова-Андреева, архитект

Георги Чиликов, бивш футболист и треньор

Илия Троянов, писател

Людмила Радкова, народна певица

Иванка Вълкова, главен счетоводител на МС„ЗДРАВЕ“, гр.Пазарджик

