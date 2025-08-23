Рожден ден днес има олимпийска вицешампионка

Рожден ден днес празнуват:
Боряна Калейн, бивша състезателка по художествена гимнастика и сребърна медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024, понастоящем помощник-треньор в националния отбор по художествена гимнастика
Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа"
Албена Владимирова-Андреева, архитект
Георги Чиликов, бивш футболист и треньор
Илия Троянов, писател
Людмила Радкова, народна певица
Иванка Вълкова, главен счетоводител на МС„ЗДРАВЕ“, гр.Пазарджик
