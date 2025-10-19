Рожден ден днес има Наум Русенски

Рожден ден има Русенският митрополит Наум. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.

Днес празнува и депутатът от ДПС – Ново начало Димитър Аврамов.

Да почерпят още:

Д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор

Проф. д-р Никола Владов, председател на Българско хирургическо дружество

Маргарита Карамитева, актриса

Емил Хърсев, финансист

Олег Ковачев, актьор, режисьор и оператор

Акад. Васил Гюзелев, историк, културолог

Проф. Тома Върбанов, художник

