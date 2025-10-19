Рожден ден днес има Наум Русенски

Рожден ден има Русенският митрополит Наум. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.
Днес празнува и депутатът от ДПС – Ново начало Димитър Аврамов.
Да почерпят още:
Д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор
Проф. д-р Никола Владов, председател на Българско хирургическо дружество
Маргарита Карамитева, актриса
Емил Хърсев, финансист
Олег Ковачев, актьор, режисьор и оператор
Акад. Васил Гюзелев, историк, културолог
Проф. Тома Върбанов, художник
