Рожден ден днес има Георг Георгиев

Рожден ден днес празнува министърът на външните работи Георг Георгиев. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.
Да почерпят още:
Виктор Калев, актьор
Джуди Халваджиян, тв продуцент
Енчо Данаилов (Бате Енчо), актьор и тв водещ
Жана Бергендорф, певица
Йордан Христосков, икономист, статистик и политик
О.з. ген. Нонка Матова, олимпийска медалистка, световна и европейска шампионка по спортна стрелба
Ралица Ангелова, поп изпълнителка от „Тоника СВ“
Башар Рахал, актьор
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com