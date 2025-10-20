Рожден ден днес има Георг Георгиев

Рожден ден днес празнува министърът на външните работи Георг Георгиев. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Виктор Калев, актьор

Джуди Халваджиян, тв продуцент

Енчо Данаилов (Бате Енчо), актьор и тв водещ

Жана Бергендорф, певица

Йордан Христосков, икономист, статистик и политик

О.з. ген. Нонка Матова, олимпийска медалистка, световна и европейска шампионка по спортна стрелба

Ралица Ангелова, поп изпълнителка от „Тоника СВ“

Башар Рахал, актьор

