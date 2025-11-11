Общество

Рожден ден днес има алпинист, покорил Еверест

Празнува още популярен футболист

Рожден ден днес има алпинист, покорил Еверест
11 ное 25 | 6:00
303
Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнуват:

Евтим Костадинов, юрист

Елизабет Колева, треньор по художествена гимнастика

Валери Георгиев, актьор

Джулия Бочева, актриса и певица

Стоян Пепеланов, актьор

Кирил Десподов, футболист

Николай Петков, алпинист и катерач, покорител на Еверест

Д-р София Стоименова, главен секретар на БЧК

Д-р Александра Тилева, началник отделение по образна диагностика в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр.Пещера

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Общество
Коментирай