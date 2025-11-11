Рожден ден днес има алпинист, покорил Еверест

Рожден ден днес празнуват:
Евтим Костадинов, юрист
Елизабет Колева, треньор по художествена гимнастика
Валери Георгиев, актьор
Джулия Бочева, актриса и певица
Стоян Пепеланов, актьор
Кирил Десподов, футболист
Николай Петков, алпинист и катерач, покорител на Еверест
Д-р София Стоименова, главен секретар на БЧК
Д-р Александра Тилева, началник отделение по образна диагностика в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр.Пещера
