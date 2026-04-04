Разкриха решаващо значение на пенсиите. Ето къде

В България има 439 столетници, показват актуални данни на Националния статистически институт. А хората в страната, които са на над 65-годишна възраст, са малко повече от 1,54 млн. Това са близо 24 на сто от цялото население.

В столицата има както най-много хора на възраст над 65 години, така и най-много столетници – 142 души. В София има най-много болници, а и пенсиите са по-високи, защото заплатите на хората са по-големи. Високите пенсии дават възможност на възрастните да се грижат по-добре за здравето си, както и да ядат по-качествена храна. Това показва връзката между дълголетието, доброто здравеопазване и доходите.

На следващите места по столетници след столицата са областите Пловдив (47 души над 100 години), Бургас (23), Варна (21), Кърджали (20), София-област (16) и Хасково (14).

Фактът, че в София има най-много столетници, не се дължи само на това, че в столицата населението е най-голямо. В София-град населението сега е 1,295 млн. човека, показват последните налични данни на НСИ. Това са малко над 20 на сто от цялото население на страната.

Същевременно в столицата са 32,3 на сто от всички столетници. В София има най-много столетници на 1000 души от населението. За сравнение в област Пловдив живеят около 10 на сто от населението на страната и там са близо 10 на сто от столетниците.

