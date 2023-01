Почина доайен на политологията в България

На 7 януари внезапно ни напусна проф. Георги Карасимеонов - един от доайените и основателите на политологията в България. Това съобщиха от СУ "Св. Климент Охридски".

Поклонението ще се състои на 12 януари 2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа в храма "Св. великомъченик Георги Победоносец", на бул. "П. Евтимий" 90 в София.

БГНЕС

Проф. Карасимеонов беше дългогодишен преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", учен с международно признание и принос. Проф. Карасимеонов беше ръководител на катедрата "Политология" (2008-2012) и председател на Българската политологическа асоциация (1991-1998), член на Изпълнителния съвет на Европейския консорциум на политически изследвания (1991-1994), член на Съвета за социални и политически анализи към президента на Република България (2002-2012 г.).

През 1994 г. по решение на правителството на Дания проф. Карасимеонов е награден с Датския орден на Данеброг, за изключителни усилия в подкрепа на каузата на демокрацията в България и за развитието на датско-българските отношения.

Георги Карасимеонов е роден през 1949 г. във Варшава. През 1965 г. завършва гимназия в Ню Йорк и започва да следва обществени науки в нюйоркския Сити колидж. През 1971 г. завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски", през 1976 г. става доктор по право, а през 1989 г. става доктор на философските науки. Бил е Хердеров стипендиант в Юридическия факултет на Виенския университет (1970-1971).

Целият професионален път на Георги Карасимеонов е свързан със Софийския университет - от 1976 г. започва работа като асистент във Философския факултет на Алма матер, от 1981 г. е доцент, а от 1991 г. - професор по политология. Той е бил гост-професор в Държавния университет на Охайо (САЩ), в Университета на Йоребро (Швеция), в Атинския университет и в Университета на Фрийбург (Швейцария).

Проф. Карасимеонов е участвал в десетки научни и изследователски проекти. Автор е на множество научни трудове в областта на сравнителната политология, политическите партии и демократизацията в Централна и Източна Европа. Сред тях са монографиите "Политика и партии в САЩ", "Политика и политически институции", "Политическите партии", "Партийната система в България", "Challenges to Democracy"; статии и студии в "The New Рarliaments of Central and Eastern Europe", "Cleavages, Рarties and Voters", "The Handbook of Political Change in Eastern Europe". От 1995 г е изпълнителен директор на Института за политически и правни изследвания. В продължение на десетилетия проф. Карасимеонов е българският политолог с най-висок импакт фактор и с безспорен международен авторитет.

"Кончината на проф. Карасимеонов е голяма и ненавременна загуба. Ключовото му място и роля в българската политология е безспорно. Достойно и без излишни жестове проф. Карасимеонов е бил опора и еталон за поколения политолози. Космополит по образование и професионална реализация, той се отличаваше с рядката и възхитителна способност да бъде аристократ на духа, който винаги запазва здрав разум и практическа преценка за политическата реалност. Поклон пред светлата му памет!", се казва в съболезнованието от академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

/БТА/