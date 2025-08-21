Огромна драма с наш легендарен язовир. Има ли паника

Голям скандал се разраства във връзка с тревожни информации за ключов наш язовир.

Вече над 100 дни язовир "Батак" се източва зверски всекидневно, като водният му обем е вече около 30%, алармират от Национално сдружение за развитие на водоемите (Батак) в пост във Фейсбук.

Според организацията водоемът се източна между 10 и 13 кубика в секунда.

След няколко подадени сигнала на 14 август от Басейнова дирекция-"Източнобеломорски район" са изпратили представители, които да направят оглед на язовира. Издаден е констативен протокол, в който е описано, че водоемът е с ниско ниво и установено, че има умряла риба, съобщават от сдружението.

"И до там... Нищо съществено или по-точно замазване на ситуацията. Бяхме посъветвани да следим бюлетинът на водите на страницата на МОСВ. Или с две думи, от Нас нищо не зависи, обръщайте се директно към МОСВ. Както и се очакваше", посочват от сдружението.

Водният обем, с който разполага язовир Батак е спаднал до 28,81%.

Язовир "Батак" е един от най-красивите места за почивка в България. Той е шестият по големина в страната и е част от ВЕЦ каскадата Баташки водносилов път, като в него се изливат водите на ВЕЦ Батак, който е основен електроизточник за област Пазарджик.

Язовирът е популярно и любимо място за много любители рибари, тъй като целогодишно е подходящо за риболов. Около язовир Батак се намират три от 17-те биосферни резервати в България - Мантарица, Дупката и Куепна.

На западния му бряг е разположен курорта Цигов чарк, а близо до него се намира остров Голака, който е висок 1108 м, а на другия бряг - летовище Дъното (община Пещера), което е по-спокойно място, подходящо за хора, които предпочитат тишина и релакс.

