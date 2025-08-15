Нов кошмар край "Слънчев бряг", има изчезнали

Двама души са изчезнали в морето край курортния комплекс "Слънчев бряг", съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал в късния следобед вчера.

Първо в морето е влязло момче на 14 години, а след него и негов роднина, който е на 30 години. След това следите им се губят. Към момента и двамата не са открити.

От полицията посочиха, че на този етап бурното вълнение не позволява организирането на издирвателни действия.

