Неделя с есенна изненада. Времето разделя България

Есента показва по-хладното си лице днес, но въпреки облаците дъждовете ще подминат по-голямата част от България. Само на отделни места в югозападните райони ще превали слабо, докато в останалата част от страната времето ще се задържи почти сухо. Запад-северозападният вятър ще засилва усещането за студ, особено в планините, където температурите ще бъдат близки до нулата по високите части. След сравнително хладната неделя обаче предстои промяна, която ще донесе повече слънчеви часове и постепенно затопляне.

Неделя с облаци и есенен хлад

Облачността над страната ще бъде променлива, често значителна. Слабите превалявания в Югозападна България ще бъдат главно преди обяд, а в следобедните часове времето ще остане предимно без валежи.

Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще достигнат между 13 и 18 градуса, като в София ще бъдат около 13 градуса.

Силен вятър в планините, облаци край морето

В планините облачността също ще бъде променлива, често значителна, но валежи почти не се очакват. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който ще засилва усещането за студ.

На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра ще достигне едва 2 градуса.

По Черноморието облаците ще са по-често значителни, но дъжд няма да вали. Ще духа до умерен запад-северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса. Морската вода остава с температура около 19 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Понеделник носи мъгли, във вторник идва слънцето

В понеделник над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна, но на места в Западна България ще намалее до предимно слънчево време. Слаби превалявания са възможни в отделни североизточни райони и в планините.

Преди обяд в равнините и котловините ще има мъгли. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад. Минималните температури ще се движат между 3 и 8 градуса, а следобед ще достигнат 15-20 градуса.

Във вторник времето ще стане по-приятно. Над по-голямата част от България ще преобладава слънце, като по-значителна облачност ще има над източните райони.

Вятърът постепенно ще се ориентира от юг-югоизток и ще започне да пренася по-топъл въздух. Това ще доведе до ново повишение на температурите.

Сряда и четвъртък с топъл вятър, но облаците се завръщат

В сряда южният вятър ще се усили. В Източна България и на север от планините на моменти той ще бъде силен, а посоката му ще е юг-югозапад.

От запад облачността постепенно ще се увеличава и уплътнява. Въпреки това температурите ще останат сравнително високи.

Четвъртък също ще бъде топъл, макар че облаците ще обхващат все повече райони. Очаква се това да бъде последният по-топъл ден преди нова промяна на атмосферните условия.

Студен фронт носи дъждове в петък

По-съществена промяна се очаква в петък, когато през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, а валежите ще обхванат повече райони и на места ще бъдат по-значителни.

Облачното време ще преобладава и през следващите дни. С нахлуването на по-студен въздух дневните температури ще се понижат с около 4-5 градуса.

Така след хладното начало на седмицата и краткото затопляне в средата й, есенното време отново ще напомни за себе си с дъждове и по-ниски температури.