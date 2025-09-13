Най-после! Пускат магистралата до "Калотина"

На 14 септември България официално ще се сдобие с още една цяла автомагистрала. Това е АМ "Европа" - от София до границата със Сърбия при Калотина, накратко А6.

Изграждането й отне повече от десетилетие, въпреки че е със скромната дължина от 63 км. Първата обществена поръчка - за участъка Калотина - Хераково (31,5 км), бе обявена през далечната 2012 г.

В неделя официално ще бъде прерязана лентата на последния участък - 16,5-километровото трасе между Сливница и Софийския околовръстен път. Строителството е финансирано с пари от нашия и от европейския бюджет.

Магистралата е част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). След ГКПП Калотина на сръбска територия трасето продължава като Автомагистрала А4 към Ниш.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com