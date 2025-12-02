КЗК ни смрази! Каква е надценката във веригите

Големите търговски вериги слагат между 70 и 130 % надценка на основни хранителни продукти -сочи междинният секторен анализ на КЗК, която в продължение на близо половин година е наблюдавала сектора на модерната търговия на дребно със селскостопански и хранителни продукти.

Десет основни хранителни продукти са следили от Комисията за защита на конкуренцията. Мляко и млечни продукти, месо и месни изделия, брашно и хляб, яйца, олио и минерална вода.

Няма съгласуване на цени между отделните търговски вериги, но надценките са впечатляващи:

91 процента краве сирене, каймата - 73 процента, яйцата - 89 процента. Най-голяма е надценката, която сме констатирали, при минералната вода - 135 процента - каза Желю Бойчев от Комисията.

Проучването на европейските практики в надценките тепърва предстои:

По наша информация, моля да бъда разбран, тя не е точна, но по наша информация те вървят в рамките на 35 процента - подчерта председателят на КЗК Росен Карадимов.

Той заяви, че още в края на тази седмица Комисията организира обществено обсъждане на анализа.

Ако липсва диалог, Комисията ще започне производства:

Този анализ надяваме се, е база за диалог. Изводите от него са тревожни. Ако диалогът се състои, ние ще адмирираме диалога. Ако диалога не се състои, ние ще работим в рамките на нашата законова функционалност, предаде БНР.

