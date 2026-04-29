Кошмарът на най-тежката влакова катастрофа у нас

Катастрофата в района на гара „Хумата“ е тежка железопътна злополука, станала на 29 април 1946 г. При произшествието, настъпило около 06:38 – 07:00 ч. сутринта по линията Горна Оряховица – Стара Загора, загиват 21 души, а десетки са ранени.

Злополуката при гара „Хумата“, която днес е жп спирка в Луковитско по линията София – Варна, е сред най-тежките железопътни произшествия в историята на България. Случаят е отбелязан в историческите хроники на 1946 г. в България.

При инцидента се сблъскват бързият влак № 5, пътуващ от София за Варна и работен влак, идващ от Плевен-запад.

Причина за катастрофата е закъснение на работния влак (със 72 минути), който е трябвало да изчака бързия влак на гара „Хумата“, но вместо това навлиза в междугарието.

Челният сблъсък става в завой с ограничена видимост между гарите „Хумата“ и „Рупци“. Локомотивите и първите вагони на двата влака са напълно разбити.

Железопътната трагедия е обсъждана в Народното събрание, където са представени подробни данни за движението на влаковете и вината на персонала.

Инцидентът остава в летописите като пример за тежките последствия от нарушаване на графиците и правилата за безопасност в следвоенния период.

