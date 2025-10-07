Кошмар на "Тракия". Шофьорите побесняха

Интензивният трафик и ремонтните дейности превърнаха и днес пътуването по автомагистрала „Тракия“ в истинско изпитание.

Пътуващи съобщават за километрични колони и изнервени шофьори, блокирани в района между 24-ия и 33-ия километър на трасето в посока София, пише TrafficNews.

„От Пловдив до София пътувахме над три часа и половина“, разказа пловдивчанин, който преди минути е пристигнал в столицата.

Друг пътуващ споделя, че обратният път е бил също толкова тежък - „над 4 часа се придвижвахме от София до Пловдив, всички участници в движението бяха много изнервени“.

Видео показва безкрайната колона от автомобили в момента, движещи се бавно от столицата.

По данни на пътуващи, тапата в района на Ихтиман е 25 километра.

Има катастрофа в района на Вакарел на магистралата.



Колите се движат бавно в колона.

"Въобще не тръгвайте по "Тракия" - дъжд на Вакарел посока София, аварирал камион в дясна лента на ремонта. Посока Пловдив всички намалят с 5-10 км/ч, за да видят камиона и се образува огромна тапа…", съобщават читателите ни.

Заради натоварения трафик днес от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че се въвежда временна организация на движението в участъка с ремонт - между 24-и и 33-и километър.

До четвъртък, четири пъти дневно — в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа, за около 30 до 45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време в платното за София, където има обособени три ленти, ще се пропуска единствено трафикът от столицата към Пловдив.

От АПИ призовават водачите да предвидят повече време за пътуване и да спазват временната организация, поставените знаци и указанията на контролните органи.

Ремонтните дейности обхващат 9-километров участък в платното за Бургас, като движението е прехвърлено изцяло в отсечката за София. От агенцията се извиняват за неудобството, но подчертават, че ремонтът е необходим за гарантиране на безопасността на пътуващите.

Според данните на пътните власти, в пиковите часове — между 11 и 19 часа — в участъка преминават средно по 1 200 автомобила на час в посока Пловдив и по 1 100 към София, при пропускателна способност съответно 900 и 700 превозни средства на лента.

За облекчаване на движението е разрешено преминаване и през аварийната лента, но само с повишено внимание. От Пътна полиция апелират шофьорите да не предприемат рискови изпреварвания и при възможност да използват алтернативни маршрути — Подбалканския път I-6 (София–Карлово) или трасето Ихтиман–Самоков.

По преценка на „Пътна полиция“ може да бъдат въведени и допълнителни мерки за регулиране на трафика, ако задръстванията продължат.

