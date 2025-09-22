Къци Вапцаров проговори. Паниката от труса в Гърция

Неприятна нощ са изкарали много от нашите почиващи сънародници в Гърция.

Силното земетресение на Халкидики от 4.20 през нощта е било усетено от много българи, избрали да заминат в Гърция за дългия уикенд около националния празник 22 септември.

Земетресението край Сикия, Халкидики, е били със сила 4,9. Усетено е и в България в района на градовете Сандански, Гоце Делчев и Петрич.

То беше последвано от серия вторични трусове с по-малка сила.

Сред усетилите земетресението е и шоуменът Къци Вапцаров. "Раздруса ни снощи в 4.20 и ни събуди в Гърция.. някой усети ли го?", попита той в социалните мрежи.

В отговор мнозина му споделят къде са били, когато е станало земетресението:

"В Неа Перамос се усети доста".

"И мен в Пловдив ме събуди. В Солун е било доста силно,при нас разклати за кратко."

"Да, доста силно и продължително на Ситония, хотел Лагомандра".

"Да, много неприятно беше. Два пъти като в лодка. В Гърция, хората не излезнаха навън, останаха спокойно да си нанкат".

"В Ormos Panagias ни събуди".

"Много силно разтресе караваната в Талата, Каламици".

