Хампарцумян отсече. Смразяващи прогнози

Големият удар с ценовия шок предстои. Дори да свърши войната - няма как да се върнат веднага цените. Войната не е като хладилника - пускаме го - спираме го.

Това каза в ефира на bTV банкерът Левон Хампарцумян, относно увеличаващите се цени на горивата заради войната на САЩ и Израел срещу Иран, което доведе до затварянето на Ормузкия проток..

По думите му ценовият шок с горивата е сравним с икономиката през 70-те години.

"Ние имаме криза и при логистаката, но и криза на производството. Това не е като домашния хладилник, спираме го, свършва войната и го пускаме. Дори утре да свърши войната - пак ще се усети", смята той.

"Тръмп се събужда казва неща - вечерта друго. Затова има несигурност, пазарите се изнервят. По-големият удар предстои, ако тази несигурност с пазара на петрола продължава. Тук вече не става въпрос само за цената, а дали изобщо ще има гориво, което да си купим.

Възможно е да влезем в някакъв решим на високи цени заради недостига или дори лимитиране - определено количество гориво за определен субект.

Ще удари и земеделието заради торовете. Очаква ни много дефицит и на някои неща, което ще доведе до по-високи цени", посочи Хампарцумян.

