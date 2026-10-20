Есента ни подарява топли дни, после изненадва с неприятен обрат

Слънчево и сравнително топло време ни очаква днес, като температурите ще достигнат 23 градуса, а в следващите дни термометрите ще покажат и 24 градуса. Хубавото есенно време обаче няма да се задържи дълго. Още в четвъртък ще започнат валежи, а в петък през България ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе силен вятър, дъждове и понижение на дневните температури с 4-5 градуса. След кратко подобрение в събота ново разваляне на времето ни очаква в неделя.

Днес слънцето взема превес

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в низините и по поречията на реките видимостта ще бъде намалена.

По-различно ще бъде положението в Източна България, където преди обяд облачността ще е значителна. В отделни райони на Североизточна България ще превали слаб дъжд, но следобед и там облаците постепенно ще се разкъсат.

Вятърът ще бъде слаб, а в източните райони до умерен, от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат между 18 и 23 градуса, като в София ще бъдат около 19 градуса.

Чудесно време за планината, слънце и край морето

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен запад-югозападен вятър, а температурите ще достигат около 13 градуса на 1200 метра височина и около 7 градуса на 2000 метра.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост. През деня облачността ще бъде разкъсана, а следобед ще намалява до предимно слънчево време.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще са между 17 и 19 градуса, приблизително колкото и морската вода, която е 17-18 градуса. Вълнението ще бъде около 2 бала.

В сряда термометрите скачат до 24 градуса

В сряда времето ще бъде предимно слънчево, а следобед над Западна България ще се появи разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд на места в равнините ще има мъгли.

Ще се усили южният вятър, който ще бъде до умерен, а в Източна България и северно от планините временно силен.

Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните ще достигнат 19-24 градуса.

Топлото време ще се задържи и в четвъртък, но от запад облачността постепенно ще се увеличава. До вечерта на места в Западна България ще започнат валежи от дъжд. Ще продължи да духа южен и югоизточен вятър.

Петък носи голямата промяна

В петък през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще сложи край на топлото време.

Облачността ще бъде значителна и на много места ще вали дъжд. В отделни райони валежите ще бъдат значителни.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува по-хладен въздух. Дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса в сравнение с предходните дни.

Почивните дни с нова изненада

В събота времето временно ще се подобри. Облачността ще се разкъса и ще намалее, а вятърът ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишат слабо.

Спокойствието обаче ще бъде краткотрайно. Още в неделя бързо ще се заоблачи и от запад ще започнат нови валежи от дъжд. Северозападният вятър ще се усили и ще донесе понижение на температурите в Западна България.

В началото на следващата седмица ще продължи да духа умерен северозападен вятър, а в Източна България - североизточен. Облачността ще остане предимно значителна, като на места в източните и планинските райони ще превалява дъжд. Съществена нова промяна на температурите засега не се очаква.