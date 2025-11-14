Двойна тъга за Ники Кънчев!

Водещият Ники Кънчев коментира в мрежата две от най-любимите си личности.

Вчера бях доста натоварен, за да реагирам, но един от любимите ми гласове в рока обяви оттеглянето си от сцената.

На 74 години Дейвид Ковърдейл обяви "пенсионирането си"!

От една страна достойно е да знаеш кога да спреш!

От друга ние феновете сме ненаситни - искаме още и още. И онази вечер в "Джой стейшън" го показахме на Греъм Бонет, един от гласовете на "Рейнбоу", който е на 77, но продължава по пътя напред.

Така че съм "50 на 50" за решението на Дейвид. Не че някой ме пита де...

Днес е отлетял още един от нашите големи футболисти нагоре...

Голямо червено сърце - Стоян Йорданов!

Вратар от европейска класа!

Стоян печели 8 пъти шампионската титла на България като футболист от 1961 до 1975 година, има и 5 Купи.

През сезон 1970/71 опазва вратата си без попадение в продължение на 1202 минути или почти 14 мача поред, което е вратарски рекорд за „А“ група.

Съболезнования на семейството му!

