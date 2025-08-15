Драматичен сигнал на известен наш плаж

Неприятен сигнал и последвало объркване при проверките на наш известен плаж.

Мъртви делфини са забелязани на плаж Шкорпиловци - юг от плажуващи вчера и днес. По данни на репортер на БТА делфините са били три различни.

В Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини на плажната ивица в Шкорпиловци, съобщиха за БТА от Министерството на околната среда и водите. Единият сигнал е получен на 14 август, а другият на 15 август.

"Днес е изпратено писмо до Община Долни чифлик за извършване на проверка за премахване и обезвреждане на мъртвия делфин според издаденото разрешително №812/19.11.2019 г. (от МОСВ за разпореждане със защитени видове)", се посочва още в информацията.

По-късно от Община Долни Чифлик информираха, че при извършените от нейни служители проверки на терен не са установени мъртви делфини. Морето е било бурно и вероятно телата на делфините са отнесени обратно в морските води, се посочва в съобщението от МОСВ.

В началото на август мъртъв делфин от вида Муткур бе открит и премахнат от плаж в курортен комплекс Златни пясъци.

