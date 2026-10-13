Честит юбилей на Михаил Вълчев

Рожден ден днес има легендата на българския футбол Михаил Вълчев, който празнува 70-ия си юбилей!

Футболният му път започва в „Академик“ (София), където прави силни сезони и помага на тима да се изкачи в „А“ група. През лятото на 1981 г. преминава в „Левски“ (София), където се превръща в един от най-добрите голмайстори в историята на клуба. В дебютния си сезон (1981/82) става голмайстор на първенството с 24 попадения. С екипа на „сините“ изиграва 177 мача и бележи 109 гола във всички турнири.

Вълчев е двукратен шампион на България (1983/84, 1984/85) и двукратен носител на Купата на България (1984, 1986). През кариерата си носи екипите още на „Локомотив“ (София), гръцкия „Докса“ (Драма) и „Рилски спортист“. За националния отбор на България записва 14 мача и 2 гола.

Като старши треньор на „Левски“ постига най-големия си успех през пролетта на 1998 г., когато извежда отбора до спечелването на Купата на България след разгромен финал с 5:0 срещу ЦСКА. Водил е също тимове като „Черноморец“ (Бургас), „Беласица“ (Петрич) и „Рилски спортист“.

"Стандарт" му пожелава здраве, щастие и дълголетие!

Днес празнуват още:

Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО

Александра Василева, актриса

Васил Бинев, актьор

Мариана Печеян, бизнесдама

Станислав Найденов-Спенс, рапър и продуцент