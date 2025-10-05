Честит рожден ден ден на Йордан Цонев

Рожден ден празнува зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев. "Стандарт" му пожелава много здраве, късмет, лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Александра Жекова, сноубордистка

Валери Домовчийски, футболист

Владимир Зарев, писател

Георги Велинов, футболна легенда

Емил Данчев, футболен мениджър

Калина Ангелова, оперетна актриса

О.з. ген. Славчо Босилков, икономист

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com