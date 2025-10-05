Честит рожден ден ден на Йордан Цонев

Рожден ден празнува зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев. "Стандарт" му пожелава много здраве, късмет, лично щастие и професионални успехи.
Да почерпят още:
Александра Жекова, сноубордистка
Валери Домовчийски, футболист
Владимир Зарев, писател
Георги Велинов, футболна легенда
Емил Данчев, футболен мениджър
Калина Ангелова, оперетна актриса
О.з. ген. Славчо Босилков, икономист
