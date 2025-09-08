Българка изуми с цените в Швеция и у нас!

Интересни разговори на Женския пазар, където много хора пазаруват в слънчевия неделен септемврийски ден.

И тази година софиянци ще правят зимнина, но в по-малки количества. Оказва се и че масово хората ще замразяват във фризера цели или нарязани чушки.

Червените чушки на Женския пазар струват 2 лв/кг. Един от търговците продава 2 килограма чушки за 2 лв. Килограм чесън струва 8 лв (4,09 евро), а 250 грама чесън се търгуват на цена от 2 лв (1,02 евро), балучка – 4 лв/кг (2,05 евро/кг), арпаджик – 5 лв/кг (2,56 евро/кг).

Бобът е на цена 4,50 лв/кг (2,30 евро/кг), картофът струва 1,10 лв/кг (0,56 евро/кг), патладжанът – 2,50 лв/кг, български селски домат – 1,60 лв/кг.

Морковите се търгуват на цена от 1 лв/кг. 3 връзки копър струват 1,50 лв, 2 връзки зелен лук се продават за 2 лв, 3 връзки магданоз са на цена от 1,50 лв. (0,77 евро). 3 лв е цената за 2 броя зелена салата.

Култивираната печурка струва 7 лв/кг (3,58 евро/кг), а спанакът – 5 лв/кг (2,56 евро/кг).

1,99 лв е цената на килограм грозде без семки. Цената на прасковите варира според сорта – от 1,55 лв/кг до 3 лв/кг.

Нектарините се продават на цена от 1,50 лв/кг, сините сливи струват 2 лв/кг.

18 лв/кг е цената на горските боровинки, а 500 грама култивирани боровинки струват 12,50 лв. Ягодите се търгуват на цена от 6 лв за 500 грама.

Чушки за пълнене

Теменужка Тренева в момента пазарува за зимнина. Пред БГНЕС жената разказа, че ще прави чушки за пълнене за зимата и обясни повече за самия процес: „Почиствам ги и ги посолявам отвън и отвътре. Стоят една нощ. На другата сутрин ги измивам и с отворите се изцеждат – и в пликчета във фризера“.

Тренева ще прави също и домати и нарязани чушки в буркани за зимата. Цените на доматите и на чушките на Женския пазар, както и на други плодове и зеленчуци, според нея са нормални.

Цветанка Симидчийска сподели, че обича да ѝ е пълно мазето и вече се е подготвила за зимата като е направила много неща. „Сега вегета ще си правя и си купувам по-малко количества“, каза тя и посочи, че тази година ѝ се струва по-скъпо.

Симидчийска много често ходи и в Перник, където има пазар на производителите и пазарува оттам. „По-истински ми се струват и може би и по-евтини. Тук гледам чушките са 7 лв, там са 5 лв селските чушки“, допълни тя.

Иван също пазарува плодове и зеленчуци за зимнина, но много по-малко, отколкото в предишни години.

Цените в Швеция

„Сега съм взел боровинки и малини за зимата. Слагаме ги в пликчета във фризера и така ги запазваме. Чушки сме вземали и други продукти. Все по-малко при тези цени. Дъщеря ми работи в Швеция и казва, че цените там са същите, както са тук“, заяви той.

Иван обърна внимание, че заплатите в Швеция са 4 – 5 пъти по-високи, спрямо тези в България и у нас става все по-трудно.

„Печем чушки, слагаме ги във фризера. Друго не“, каза още той.

Друга дама, която не се представи, също разказа, че купува зеленчуци за зимнина, но в по-малки количества и тази година ще прави само печени чушки печени, които ще съхранява във фризера.

Десислава, която редовно пазарува на Женския пазар, сподели, че няма да прави зимнина. „Зимнина вече отдавна не правя, защото има целогодишно. Защо да правиш? Нонстоп има от Гърция, от Турция вкарват. Това е било навремето зимнина да правят хората, сега никой не прави“, коментира тя и уточни, че така ѝ излиза по-евтино.

