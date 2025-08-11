Общество

10 съвета на Imoti.com при покупка на апартамент във Варна

Как да изберете най-добрия апартамент във Варна – от избора на квартал до проверка на документи и финализиране на сделката

10 съвета на Imoti.com при покупка на апартамент във Варна | StandartNews.com
11 авг 25 | 13:46
275
Ели Алексова

Покупката на апартамент е ключова инвестиция, особено в динамичен пазар като този във Варна – морската столица на България. Независимо дали търсите първи дом, ваканционно жилище или инвестиционен имот, правилната подготовка е от съществено значение.

Ето 10 важни съвета от Imoti.com, които ще ви помогнат да направите информиран и сигурен избор при покупка на апартамент във Варна.

      1. Определете реалистичен бюджет – не само за имота

Първата и най-важна стъпка е да изчислите не само колко можете да си позволите за апартамента, но и колко ще струва реализирането на самата сделка. Освен продажната цена, включете в бюджета: нотариални такси (около 3–4%), данък при придобиване на имот, банкови такси (ако ползвате ипотека), такси към посредник (ако има) и бюджет за ремонт, обзавеждане или довършителни дейности. Използвайте калкулатора за разходи в Imoti.com, за да планирате по-прецизно.

      1. Изберете подходящ квартал спрямо начина си на живот

Варна предлага разнообразие от райони с различна атмосфера и предимства:

  • Център - близо е до институции, култура, заведения
  • Чайка, Бриз, Евксиноград: близост до морето, престижна локация
  • Левски, Възраждане, Владиславово: по-достъпни цени, добра инфраструктура
  • Виница, Аспарухово: тиха среда, предимно ниско застрояване

Разгледайте раздел „Квартали във Варна“ в Imoti.com, за да сравните средни цени и търсене по райони.

      1. Изберете между ново строителство и старо строителство

Новото строителство ви предлага по-добра енергийна ефективност и модерно разпределение, но и по-висока цена на кв.м. и такси към строителя (за поддръжка на сградата).  Предимствата на старото строителство са по-ниската цена, по-добрите локации (особено в центъра) и възможностите за преустройство. В Imoti.com можете да филтрирате по тип строителство и да сравните разходите по поддръжка.

      1. Проверете документите на имота предварително

Уверете се, че имотът има Акт 16 (разрешение за ползване), има валидно удостоверение за собственост, няма ипотеки, тежести или съдебни спорове и че сградата е въведена в експлоатация. Поискайте пълно удостоверение за тежести от Агенцията по вписванията. В някои обяви в Imoti.com вече се посочват такива детайли.

      1. Използвайте ефективно филтрите на Imoti.com

Филтрите ви спестяват време и фокусират търсенето. Можете да селектирате имоти спрямо район/квартал, брой стаи, етаж и изложение и тип сграда (тухла, панел, ЕПК). При търсенето си имате възможност да получите и резултати само за имоти с Акт 16 или ново строителство. Настройте си имейл известия, за да получавате веднага нови оферти по зададените от вас критерии.

      1. Направете оглед в различни часове от деня

Огледът в 14:00 следобед и в 19:30 вечер може да ви остави съвсем различно впечатление. Така ще добиете яснота дали има шум от трафик или заведения, какво е осветлението и слънчевостта и как се усеща атмосферата в района вечер. Направете кратка разходка из квартала преди и след огледа.

      1. Проверете сградата и съседите

Дори най-хубавият апартамент няма да ви радва, ако общите части са неподдържани и има чести конфликти в етажната собственост. Важно е сградата да има контрол на достъпа или видеонаблюдение. Поговорете с някой съсед – така ще получите неподправена информация.

      1. Оценете разходите за поддръжка

Разгледайте месечните такси към входа. Проверете за наличие на асансьор и кой отговаря за неговата поддръжка. Видът на отоплението - централно или индивидуално, също може да повлияе на разходите. Понякога се налагат допълнителни плащания за климатизация и изолация. Сградите с нисък енергиен клас могат да повишат значително сметките ви.

      1. Проверете достъпа до ключова инфраструктура

Важно е да сте близо до училища и детски градини (ако имате деца). Наличието на разнообразни магазини също е от значение. Добре е района да разполага и с аптеки и болници. Транспортната инфраструктура е пряко свързана с възможността ви за придвижване в рамките на града. Проследете за спирки на градския транспорт, както и за булеварди и паркинги. Imoti.com предлага карта на района към всяка обява – използвайте я, за да проверите околността.

      1. Консултирайте се с професионален брокер

Опитният брокер ще ви предпази от измами, ще договори по-добри условия и ще ви съдейства с документите и финализиране на сделката. Изберете брокери и агенции с рейтинг и реални отзиви в Imoti.com.

Покупката на апартамент във Варна е важна стъпка – и е по-лесна, когато сте информирани. Следвайте тези 10 съвета, за да вземете разумно решение и да инвестирате сигурно.

Разгледайте най-новите обяви за апартаменти във Варна на Imoti.com и направете първата крачка към новия си дом още днес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Ели Алексова

Още от Общество
Коментирай