Amusnet и Технически университет подписаха Меморандум за сътрудничество

В началото на новата академична година студентите на Технически университет – София получиха специален подарък – напълно обновена зала, в която ще се обучават бъдещите инженери и ИТ специалисти на България. Реновацията е реализирана благодарение на инвестиция от близо 400 000 лева от страна на най-голямата българска технологична компания Amusnet*.

На тържествената церемония ректорът на университета проф. д-р Георги Венков и изпълнителният директор на Amusnet г-н Иво Георгиев прерязаха лентата, с което дадоха официален старт на учебния процес. Двете страни подписаха и Меморандум за сътрудничество, който предвижда провеждането на хакатони, отворени лекции, дни на кариерата и редица други съвместни инициативи.

Обновената аула вече отговаря на съвременните европейски стандарти – с модерна климатична система, ефективно осветление, мултимедийно оборудване и нови 252 седалки. Пространството е трансформирано в комфортна и функционална среда, която съчетава удобство и технологии в подкрепа на качественото обучение.

„Вярваме, че инвестицията в образованието е инвестиция в бъдещето. С тази реновация не просто създаваме модерна учебна среда, а инвестираме в хората, които ще движат технологичния напредък на страната ни,“ подчерта Иво Георгиев, CEO на Amusnet.

Ректорът проф. д-р Георги Венков допълни, че модернизацията на аулата е „важна крачка в усилията на университета да предоставя на своите студенти съвременни условия за обучение и развитие, в синхрон с нуждите на бизнеса“.

Инициативата е част от цялостната стратегия на Amusnet за подкрепа на образователния сектор. През 2024 г. компанията дари сървъри на Технически университет - София и Технически университет - Габрово с цел модернизиране на инфраструктурата и осигуряване на съвременни технологични ресурси за обучение и научна дейност.

Партньорството между Amusnet и Технически университет – София цели да създаде мост между бизнеса и академичната среда, като предлага на студентите по-добри условия за обучение и реални възможности за професионално развитие.

