Скандалът с Роби Уилямс. Смайващи подробности за подкупните служители

Двамата долгогодишни служители на ДАИ само ни изложиха брутално пред целия свят с кокошкарските си мераци, а стана ясно и че не говорят езици и не познават европейските закони. Именно поради функционалната им неграмотност, те се самопрецакали, изнудвайки за пари "прегрешилите" шофьори.

Скандалният случай се развива в четвъртък вечерта, когато камионите със сглобяемата сцена и реквизит за концерта на британската попзвезда Роби Уилямс пътуват към София след последната му изява в Хелзинки.

„На контролно-пропускателен пункт „Черната котка“ пет от общо 22 камиона с техника за концерта са спрени за проверка от екип от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обяви на брифинг в понеделник началникът на СДВР гл. ком. Любомир Николов.

Те са игнорирали факта, че в регламента на ЕС е записано, че за специализирани превозни средства, превозващи цирково и панаирно оборудване, се допускат определени изключения. Това изключение се използва и за камионите, които превозват оборудване за концерти, Формула 1 и т.н.“, коментира пред „Телеграф“ Красимир Пъргов от Сдружението на автотехническите експерти по пътната безопасност.

Инспекторите от ДАИ обаче настоявали, че нарушение има, и за да си затворят очите, поискали подкуп от водачите. Двама от тях отказали категорично, но други трима се поддали на натиска.

След предаването на подкупите камионите са оставени да продължат по маршрута си към Националния стадион „Васил Левски“.

При пристигането шофьорите уведомяват лица от фирмата организатор на концерта „Фест Тийм“ за случилото се, а ръководството решава веднага да бъде подаден сигнал към полицията.

Според Николов преглед на видео камери потвърдил думите на водачите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com