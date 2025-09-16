Арестуваха у нас руски бизнесмен, издирван от Интерпол

На 5 септември при извършване на гранична проверка на летище „Васил Левски“ в София е задържан 48-годишен гражданин на Кипър, за когото справка в базата данни на Интерпол е показала наличие на червен бюлетин.

Това съобщи пред журналисти началникът на ГККП „Аерогара София“ Здравко Самуилов.

По думите му се предполага, че задържаният има им друго гражданство.

"По време на проверката мъжът не е оказвал съпротива. В багажа му нямаше нещо притеснително", допълни Здравко Самуилов.

Ден по-късно, на 6 септември, е потвърдено, че задържаният е руският бизнесмен Игор Гречушкин – собственик на товарния кораб, свързан с трагичния взрив на пристанището в Бейрут през 2020 година. Той е пристигнал в България с полет от Кипър, където е пребивавал в последните години.

Гречушкин е бил обявен за международно издирване по искане на ливанските съдебни власти. Заповедта за ареста му е издадена още на 29 септември 2020 година, малко след експлозията, при която загинаха над 200 души, повече от 6000 бяха ранени, а значителна част от ливанската столица беше разрушена.

Експлозията на 4 август 2020 г., причинена от складиран амониев нитрат, се смята за една от най-големите неядрени детонации в историята и нанесе щети за милиарди евро.

