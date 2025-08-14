Болницата в Кърджали вече има вертолетно летище

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, откри вертолетно летище в Кърджали. Площадката е разположена на територията на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“, информират от МЗ.

„С този проект лечебното заведения става част от националната система за спешна помощ по въздух. Това е ключов елемент в усилията на Министерството на здравеопазването да осигури навременна, качествена и равнопоставена медицинска помощ за всеки български гражданин, независимо от неговото местоположение“, заяви министър Кирилов.

Реализацията на проекта е в размер на близо 160 000 лв., отпуснати от Министерството на здравеопазването.

С новооткритата площадка в Кърджали въведените в експлоатация вертолетни болнични летища на територията на страната стават 7. Три от тях се намират в гр. София – те са разположени в УМБАЛ „Св. Екатерина“, МБАЛ Лозенец и МБАЛ „Св. Анна“ (Окръжна болница). Останалите са в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ – Велико Търново, МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ – Монтана.

Министър Кирилов изрази надежда скоро да бъдат открити още няколко хеликоптерни площадки в страната, които са в заключителен етап.

„Позволете ми да изкажа благодарност на ръководството на лечебното заведение в лицето на проф. д-р Тодор Черкезов за последователната работа и ангажираност. Това, на което сме свидетели днес, е резултат от съвместни ни усилия, които ще имат дългосрочен положителен ефект върху живота и здравето на хората в този край“, посочи още министърът.

