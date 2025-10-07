БАБХ напомня: Предаването на проби за изследване на АЧС и трихинелоза при лов на дива свиня е задължително

Във връзка с откриването на сезона за групов лов на дива свиня на 4 октомври 2025 г., Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня на ловците, че предаването на проби за изследване на Африканска чума по свинете (АЧС) и трихинелоза е задължително.

Вирусът на АЧС не представлява риск за здравето на хората, но лабораторният контрол е от ключово значение за проследяване на заболяването, откриване на нови огнища и предприемане на навременни мерки за ограничаването му.

Изследването за трихинелоза остава жизненоважна превантивна мярка за защита на човешкото здраве. То позволява да се предотвратят случаи на заразяване при консумация на месо от диви свине, добито при лов. Пробите се изследват в акредитирани лаборатории, включително в лабораториите на БАБХ.

При положителен резултат за трихинелоза, лабораторията незабавно уведомява директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), официалния ветеринарен лекар на общината и контактното лице от ловната дружинка, за да бъдат предприети необходимите действия по обезвреждане на месото. Положителните проби се изпращат в Националната референтна лаборатория за диагностика на трихинелозата към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, а добитото месо се проследява, събира и унищожава по установения ред.

БАБХ призовава ловците да спазват стриктно ветеринарно-санитарните изисквания и да проявяват отговорност в името на безопасността на храните и опазването на здравето на хората и животните.

