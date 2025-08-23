Отбелязваме важен празник. Поверия и забрани

На 23 август църквата отбелязва важен празник - потворно честване на един от големите църковни празници - Успение Богородично.

Осем дни след същинския празник се чества негото отдание (повторно празнуване). Успение Борогоридично, известно още като Голяма Богородица винаги се пада на 15 август, а 8 дни след него църквата отбелязва Отдание на Успение Богородично.

Традиции и обичаи на празника

В нощта на празника може да започнат първите слани. След тази дата трябва да се прибере реколтата от лен. Денят е благоприятен ден за встъпване в брак и създаване на семейство - съюзът ще стане силен и хармоничен.

Какво не трябва да се прави на този ден

Не трябва да заемате пари или вещи. В противен случай заедно с взетата назаем вещ ще ви отнемат спокойствието и късмета. Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата, близките. Не губете време в недоволство. Важно е да приемете всичко такова, каквото е.

На този ден не се препоръчва да се правят големи промени. Не се препоръчва да мързелувате, да правите планове за бъдещето или да започвате нови проекти. Всичко това също може значително да попречи на изпълнението на вашите планове.

Метенето и бърсането у дома също са забранени. Такива действия могат да причинят трудности в живота. На този ден не е препоръчително да вземете в ръце пробождащи и режещи предмети. Ако все пак трябва да направите това, бъдете внимателни.

Според древните вярвания жените не трябва да си правят прическа, да разресват косата си дълго време или да правят различни манипулации за грижа за косата си. Смята се, че това може да доведе до безплодие.

Нашите предци също са вярвали, че на този ден не трябва да се стъпва калта, в противен случай може да се случи нещо лошо.

Поверия за празника

Овесът вече може да се прибере. Ако сутрин няма слана, времето ще остане топло до края на септември. Ако жеравите вече са заминали на юг, зимата ще дойде рано. Ако жеравите летят ниско, зимата ще е топла, а ако летят високо, това ще доведе до чести студове. Ако в ранната вечер на 23 август се появи мъгла, това вещае подобряване на времето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com