Украйна спешно иска още оръжия! Защо бърза Киев?

Украинският външен министър Дмитро Кулеба каза в Давос, че спешната нужда на страната му от още оръжия може да бъда обобщена с две съкращения: РСЗО (ракетни системи за залпов огън) и Ей Ес Ей Пи (от английски: ASAP, as soon as possible - възможно най-скоро), предаде Асошиейтед прес.

Кулеба обясни, че ситуацията в региона на Донбас в източната част на страната е "изключително тежка". Ракетните системи биха могли да помогнат украинските сили да се опитат да си върнат контрола над места като град Херсон в южната част на страната.

В свое изказване в кулоарите на Световния икономически форум в Давос Кулеба заяви, че е провел около 10 двустранни срещи с други лидери, чиито страни притежават такива системи. "Отговорът, който получавам, е "Дадоха ли ви ги вече американците?", каза той, визирайки лидерството на САЩ. "Така че това е тежестта на това да бъдеш лидер. Всички гледат теб. Така че Вашингтон трябва да спази обещанието си и да ни предостави ракетни системи за залпов огън колкото се може по-скоро. Другите ще ги последват", добави Кулеба.

"Ако не получим РСЗО възможно най-скоро, ситуацията в Донбас ще стане още по-лоша, отколкото е сега", каза украинският външен министър. "Всеки ден, през който някой седи във Вашингтон, Берлин, Париж и други столици и обмисля дали да направи или да не направи нещо, ни струва животи и територия", заяви Кулеба.

По думите на украинския външен министър предложението на Русия за вдигане на блокадата на черноморските пристанища на Украйна в замяна на облекчаване на санкциите е опит за "изнудване" на международната общност, предаде Ройтерс.