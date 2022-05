Мъск възстановява профила на Тръмп в Туитър, той не иска

Един от въпросите за предстоящата покупка на Туитър от Илон Мъск е какво ще се случи с Доналд Тръмп. Профилът на бившия президент беше забранен на 8 януари 2021 г. „поради риск от по-нататъшно подбуждане към насилие“, във времето когато Джак Дорси все още беше главен изпълнителен директор на компанията. По време на интервю на конференцията Future of the Car на Financial Times, настоящият изпълнителен директор на Tesla и SpaceX отговори на директен въпрос относно забраната и какво ще се случи, когато той притежава Twitter.

С уговорката, че „все още не притежава Туитър, така че това не е нещо, което определено ще се случи“, Мъск е категоричен, че такива забрани на акаунти не бива да съществуват и че ще възстанови акаунта.

„Говорих с Джак Дорси за това и той и аз сме на едно мнение, което е, че постоянните забрани трябва да са изключително редки и ще ги запазим за акаунти, които са ботове или акаунти за спам/измама, където няма легитимност да бъдем отговорни.“, добавя Мъск.

В същото време самият Тръмп заяви, че няма да се върне в Туитър, дори и забраната му да бъде вдигната. Вместо това той твърди, че ще промотира собствената си социална медия Truth Social.