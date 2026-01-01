Людмила искала асамблея без пионерски връзки
Не успя обаче да се пребори, даже дядо й каза: ще имаме проблем, разказва Евгения Живкова
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Не успя обаче да се пребори, даже дядо й каза: ще имаме проблем, разказва Евгения Живкова
Йоан Павел Втори и Франциск направиха дарения за монумента на Людмила Живкова
Някогашният храм на вълшебствата днес е призрачна постройка