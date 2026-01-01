Ето го новият треньор на Славия!
Официално съобщение от клуба
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Официално съобщение от клуба
Бившият български национал Златомир Загорчич, който е начело на "Войводина", надви Валери Божинов и "Партизан" с 3:2 в среща от петия кръг на сръбскот...
Ловеч. Слуховете за отстраняването на Златомир Загорчич от треньорския пост в Литекс се оказаха верни. Ръководството освободи наставника на ловчанлии,...
Ловеч. Наставникът на Литекс Златомир Загорчич изрази своето умерено задоволство от постигнатата победа над сръбския гранд Партизан. Белградският клуб...
Националът Николай Бодуров обеща да се стигне и да мисли само за футбол. В края на миналата година след серия от изцепки, Бодуров бе отстранен от първ...
Разград. Разград не дава предимство на "Лудогорец", изцепи се треньорът на "Литекс" Златомир Загорчич. "Силата на шампионите е в колектива. Имат 20-2...
Ловеч. Златомир Загорчич беше представен като нов старши треньор на Литекс. Той заема мястото на Христо Стоичков, който поема ЦСКА, а негов помощник...