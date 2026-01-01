Всичко за Златомир Загорчич

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Последни новини Спорт
Ще се стегна, обеща Бодуров

Ще се стегна, обеща Бодуров

Националът Николай Бодуров обеща да се стигне и да мисли само за футбол. В края на миналата година след серия от изцепки, Бодуров бе отстранен от първ...

27 януари | 19:31
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Разград не дава предимство

Разград не дава предимство

Разград. Разград не дава предимство на "Лудогорец", изцепи се треньорът на "Литекс" Златомир Загорчич. "Силата на шампионите е в колектива. Имат 20-2...

18 октомври | 18:35
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