Преместихме стрелките, зимно часово време е
То ще продължи до последната неделя на март следващата година
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То ще продължи до последната неделя на март следващата година
Сменяме времето в неделя, 27 октомври 2019 година, от 4:00 часа през нощта, когато сменяме часа с един назад, тоест от 4:00 часа става 3:00 часа.
Община Благоевград обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка „Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската...