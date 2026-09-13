Всичко за Зимен Кръстовден

Следете всички новини, анализи и коментари за Зимен Кръстовден. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Общество
Зимен Кръстовден е!

Зимен Кръстовден е!

На 5 януари, ден преди Богоявление отбелязваме, отбелязваме Попова Коледа или Зимен Кръстовден, наричан още Кръстци, Водокръщи. Този празник затваря...

05 януари | 8:30
0 коментара
10798