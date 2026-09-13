Зимен Кръстовден! Реките спират да текат, черпят чудни имена
Птиците и животните проговарят с човешки глас
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Птиците и животните проговарят с човешки глас
Имен ден празнуват Кръстьо и Кръстана
Имен ден имат Кръстьо и Кръстана
На 5 януари, ден преди Богоявление отбелязваме, отбелязваме Попова Коледа или Зимен Кръстовден, наричан още Кръстци, Водокръщи. Този празник затваря...